51 Suçtan Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı

51 Suçtan Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, 51 ayrı suçtan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli zanlı, metruk bir evde saklandığı sırada polis tarafından yakalandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan sıkı takip sonucu, 51 ayrı suçtan aranan zanlı, saklandığı metruk evde yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 51 ayrı suçtan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A.'nın (27) ilçede saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şahsın gidebilecek yerlerini araştıran ve sıkı takip yürüten polis, B.A.'nın Şirintepe Mahallesi'nde metruk bir evde saklandığını tespit etti.

Yürütülen takip sonucu belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, zanlı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. B.A., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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