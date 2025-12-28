5 kişinin öldüğü kazadan kurtulan yaralı: Şoför, "Koltuklara tutunun" diye bağırıyordu

Esenyurt'ta pazardaki müşterileri taşıyan servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk olmak üzere 2'si ağır, 6 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, saat 17.10 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerine meydana geldi. Pazardaki müşterileri taşıyan Niyazi Çelik'in kullandığı 34 LLY 457 plakalı servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk olmak üzere 2'si ağır, 6 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Polisin olay yerindeki çalışmalarının ardından minibüs vinçle olay yerinden kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada, servis minibüsünün şoförü Niyazi Çelik (61), Hacer Çakmakçı (40), Ahmet Kandemir (44), Faranak Tashakornogedehy (53) ve Ayten Özfırat (68) hayatını kaybetti. Resmiye K.(32), Kader Ö.(29), İlknur G.(45), Umut Ö.(12), Ali Ö.(44) ile Pınar A.'nın(19) hastanedeki tedavisi sürüyor.

"KOLTUKLARA SIKI TUTUN DİYE BAĞIRDI"

Hastanede tedavi gören yaralılardan alınan ilk ifadeye göre servis minibüsü yokuş aşağı gittiği sırada, şoför; aracın frenlerinin patladığını ve aracı durduramadığını söyleyerek yolculara, 'Koltuklara sıkı tutun' diye bağırdığı öğrenildi.

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE KALP KRİZİ"

Kaza yapan minibüs şoförünün arkadaşı Cem Çolak, "Pazar yerinden çıkmış arkadaşımız. Köşeyi dönerken önce bir iki arabaya çarpıyor. Büyük bir ihtimalle kalp krizi. Bilerek olan bir şey değil, o kadar can taşıyor. Köşeyi dönerken kendini otomatikman bırakıyor. Buradan aşağı düşüyor. Şoför arkadaşımız 45 senelik şoför. Bile isteye kimse bunu yapmaz. Ücretsiz servisleri var pazarın. Belirli bölgeler için araçlar oluyor. Onların ücretsiz servisini taşıyordu" şeklinde konuştu.

Pazarda alışveriş yapan Ayşe Öztürk, "Biz 9 numarayla gittik pazara. Tekrar geri geldik. Ardından çardakta oturduk. Sonra ambulanslar, polisler, hepsi bu tarafa gelince, ben de tanıdık şoför olduğu için geldim bakmaya. Pazardaki müşterileri taşıyor. Pazara getiriyor pazardan sonra da evlerine bırakıyor" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde servis aracının hızla ilerlediği, karşı yönden gelen bir otomobilin son anda uzaklaştığı ve aracın devrildiği anlar yer aldı. Öte yandan kazadan kısa süre önce bir iş yerinin önünden geçen servis minibüsü güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

VALİ GÜL YARALILARI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül, kazada yaralananları hastanede ziyaret etti. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte hastaneye gelen Vali Gül, yaralıların durumu hakkında sağlık görevlilerinden bilgi aldı ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.