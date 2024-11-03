5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

Çorum'da Osmancık Caddesi'ndeki binada doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

BÖLGEYE GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

VALİ ÇALGAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Vali Ali Çalgan ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi. Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Karşı apartmandaki dükkanda yer alan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlamanın etkisiyle camların kırılarak sokağa döküldüğü anlar yer alıyor.