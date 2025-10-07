41 yıldır aynı yerde yaşıyor! Ali Sürmeli'nin saklı hayatı

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz Zaza Dayı'sı Ali Sürmeli, yıllardır Assos'ta gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. 41 yıldır doğayla iç içe yaşayan usta oyuncu, 'mütevazı' olarak görülen hayatının aslında kendi tanımıyla "gerçek lüks" olduğunu söylüyor.

ASSOS'UN KALBİNDE BİR YAŞAM: BURADA HER ŞEY NEFES GİBİ DOĞAL

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinde yer alan, 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Ali Sürmeli, bugün şehirden uzakta, Kuzey Ege'nin en sakin bölgelerinden Assos Kadırga Koyu'nda yaşıyor.

Yaklaşık 41 yıldır doğayla iç içe bir hayat süren usta oyuncu, burada kurduğu düzenle ruhsal bir denge yakaladığını belirtiyor. Sürmeli, "Mütevazı diyor herkes ama ben lüks yaşıyorum. Çünkü sabah kalktığımda oksijen var, kuş sesi var. Gerçek zenginlik parayla değil, nefesle ölçülür," diyor.

13 DÖNÜMLÜK ARSADA SADE BİR HAYAT

Sürmeli, Assos'ta 13 dönümlük bir arazi içinde kendi elleriyle düzenlediği ahşap, tek katlı bir evde yaşıyor.

Bölgeye ilk geldiğinde yalnızca birkaç hayvanın yaşadığını söyleyen sanatçı, "Biz geldiğimizde sadece eşekler vardı. Ama bir uykusu var burada, Bingöl yaylasında yatmak gibi" diyerek bölgenin dinginliğini anlatıyor.

Arsanın hikâyesini ise samimi bir dille şöyle anlatıyor, "O zamanın parasıyla 100 bine 6 dönümü almışım. Yan tarafı da yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü toplamda 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış o zaman. Akademi kuracağız dedik ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım, 12 tane koyacağız dedim, keçi sürüsü dağıldı, böyle kaldı."