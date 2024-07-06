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Kutlama sırasında yaptığı hata yüzünden canından oldu! Ölüm anı kamerada

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Güney Karolinalı 41 yaşındaki Allen Ray McGrew, 4 Temmuz kutlamaları sırasında başına havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti. McGrew, bir mahalle partisinde Sam Amca kostümüyle dans ederken eşi tarafından kaydedildi. Sarhoş olduğu belirtilen McGrew, gösteriş yapmak amacıyla havai fişeği şapkasının üzerine yerleştirdi. Patlamanın ardından olay yerine gelen polisler, McGrew'i yolun ortasında ölü buldu.

41 yaşındaki Güney Karolinalı baba Allen Ray McGrew, 4 Temmuz'u kutlarken başına büyük bir havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu trajik bir şekilde hayatını kaybetti. McGrew, Summerville'deki bir mahalle partisinde Sam Amca kostümüyle dans ederken eşi Paige tarafından kaydedildi. Tanıklar, McGrew'in sarhoş olduğunu ve gösteriş yapmak amacıyla havai fişeği şapkasının üzerine yerleştirdiğini belirtti.

YOL ORTASINDA ÖLÜ BULUNDU

Patlamanın ardından olay yerine gelen polisler, McGrew'i yolun ortasında ölü buldu. Yerel adli tabip, patlamanın büyük bir kafa travmasına yol açarak anında ölümüne neden olduğunu açıkladı. Paige, kocasının çok çalışıp çok eğlendiğini ve bu bayramı çok sevdiğini ifade etti. "Allen, bu bayramı çok severdi. O bir vatanseverdi, oğluyla gurur duyuyordu ve yeni gelinine kavuşacağı için çok heyecanlıydı."

McGrew, oğlunun nişanını kutlamak için içki içmeyi planlıyordu ve bu özel günde yeni birSam Amca kostümü giymişti. Komşuları, onu her zaman yardıma hazır, nazik bir insan olarak tanımladı. Olay, Dorchester County Şerif Ofisi ve Adli Tabip Ofisi tarafından soruşturuluyor.

41 yaşındaki Amerikalı Allen Ray McGrew, 4 Temmuz kutlamaları sırasında başına havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti

41 yaşındaki Amerikalı Allen Ray McGrew, 4 Temmuz kutlamaları sırasında başına havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti

41 yaşındaki Amerikalı Allen Ray McGrew, 4 Temmuz kutlamaları sırasında başına havai fişek yerleştirip ateşlemesi sonucu hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Letgohesap null:

ölüm anı kamerada diyor ama yok !!!

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HALİS ER:

33 trilyon dolar dış borç sonucu Sam amca öldü

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