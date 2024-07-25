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4 yıl önce boşandılar! Eski eşini "Beni aldatıyorsun" diyerek kurşun yağmuruna tuttu

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Kadına şiddetin adresi bu defa İstanbul oldu. Yusuf Y. isimli şahıs, 4 yıl önce boşandığı ve 1 ay önce de "Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım" mesajlarıyla tehdit ettiği Ceylan T.'nin yolunu işe giderken kesti. Boşandığı günden beri eski eşinin tehditleriyle yaşayan kadına "Beni aldatıyorsun" diyen eski eş, defalarca tetiğe basarak talihsiz kadını kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı kurtulan Ceylan T.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

İstanbul Bağcılar'da Yusuf K., 4 yıl önce boşandığı eski eşi Ceylan T.'nin yakasını bir türlü bırakmadı. Yaklaşık 1 ay önce "Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım'" diye mesaj atan Yusuf T., işe giden eski eşinin önünü kesti ve "Beni aldatıyorsun" diyerek peş peşe tetiğe bastı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

4 YIL ÖNCE BOŞANDI "ALDATIYORSUN" DİYE KURŞUNLADI

Olay, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocukları olan 37 yaşındakiYusuf Y.ile 34 yaşındaki Ceylan T. çifti, yaklaşık 4 yıl önce boşandı. Yusuf Y., boşandığı halde eski eşi Ceylan T.'ye tehdit mesajları göndermeye başladı.

Son olarak 1 ay önce Yusuf Y. eski eşi Ceylan Y.'yi 'Seni öldüreceğim, sakat bırakacağım' diyerek tehdit etti. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Ceylan Y. işe giderken eski kocası Yusuf Y. tarafından önü kesildi. Sokak ortasında tartışmaya başlayan çift arasında arbede yaşandı. Ardından Yusuf Y., Ceylan T.'yi 'Sen beni aldatıyorsun, seni öldüreceğim' diyerek silahla vurdu.

4 yıl önce boşandılar! Eski eşini 'Beni aldatıyorsun' diyerek kurşun yağmuruna tuttu

Saldırının ardından şüpheli Yusuf Y., koşarak olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Ceylan T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

4 yıl önce boşandılar! Eski eşini 'Beni aldatıyorsun' diyerek kurşun yağmuruna tuttu

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri aynı gün içinde Yusuf Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Y.'nin evinde yapılan aramada, Ceylan T.'yi vurduğu silah ele geçirildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Ceylan T., eski kocası Yusuf Y.'den şikayetçi oldu. Şüpheli Yusuf Y., emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Ceylan T. ile eski eşinin sokak ortasında tartışması, silahla vurup kaçması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan olay yerine gelen Ceylan T.'nin yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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