4 öğretmenin hayatını kaybettiği kazada bilirkişi raporu hazırlandı

Adana'nın Feke ilçesinde, yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesiyle 4 öğretmenin hayatını kaybettiği olayda 2 bilirkişi raporu hazırlandı. Raporlarda elektrik dağıtım şirketinin yüksek gerilim hattı inşasında, kepçelerle yamaçta stabilize yol açtığı ve kayaları yerinden oynattığı, Karayolları'nın ise bölgede kaya düşme riskine karşı önlem almadığı belirtilip, her 2 kurumun da asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Saimbeyli ilçesi Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan'da saat 14.00 sıralarında yamaçtan düşen kaya, yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32) ile beraberindeki meslektaşları Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37) hayatını kaybetti. Öğretmenlerin, ders bitiminin ardından oturdukları Feke'ye gitmek için yola çıktığı belirtildi. Öğretmenlerin cenazeleri, Kozan ve kent merkezindeki mezarlıklarda toprağa verildi.

Kayaların gelişigüzel bırakıldığı tespit edildi

Feke Cumhuriyet Savcılığı'nın hem kendi oluşturduğu bilirkişi, hem de ailelerin talebiyle oluşturulan bilirkişi raporları savcılıklara sunuldu. Bölgede inceleme yapan jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan ilk bilirkişi raporunda şöyle denildi:

"Dava konusu olan yer Feke-Saimbeyli yolu Himmetli Mahallesi Zarar mevkisinde yolun kuzeyinde bulunan dağ tarafı kısmının yüzde 50-60 arasında heyelan bölgesinin bulunduğu yerde meydana gelen ve dağ tarafından aşağıda bulunan asfalt yoldan geçen aracın üzerine düşerek ölümlü kazaya sebebiyet veren kaya ve taşların, mahkeme heyeti nezaretinde yapılan keşifteki incelemelerimiz neticesinde; kaya düşmesi ve heyelanın çok olduğu bu bölgelerde istinat duvarının olmadığı, palye oluşturmadığı topoğrafik açıdan dik bir yapı sunan arazinin yeterli şev kazıları yapılmadığı, kazanın olduğu bölgede enerji nakil hattı direklerinin montajı sırasında dağıtım şirketi tarafından yol çalışması yapıldığı ve büyük kaya kütlelerinin gerekli önlemler alınmadan gelişigüzel bırakıldığı belirlendi. Ayrıca halihazırda bu kaya blokları ve taş parçalarının ağırlığı ve yanlış istiflemesinden dolayı dahi hiçbir dış etkiye ve doğa olayına gerek kalmaksızın kendiliğinden aşağıdaki asfalt yola düşebileceği hem Karayolları hem de elektrik dağıtım şirketinin fen ve sanat kuralları çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilmiştir."

İkinci bilirkişi raporunda da aynı kurumlar asli kusurlu

Feke Cumhuriyet Savcılığı tarafından talep edilen ve maden mühendisi ile trafik bilirkişinin yer aldığı heyetin raporunda da aynı eksiklere yer verilerek, elektrik dağıtım şirketi ile Karayolları'nın kazada asli kusurlu olduğu vurgulandı. Cumhuriyet Savcılığı, bilirkişi raporlarına göre elektrik dağıtım şirketinden konuyla ilgili savunma istedi. Elektrik dağıtım şirketi ise bahse konu yüksek gerilim hattı inşasını ihale yoluyla taşeron şirkete yaptırıldığı ve sorumluların tespiti için ek süre istedi.

"Kaza, bir doğa olayı değil"

Kazada hayatını kaybeden 4 öğretmenin ailelerinin avukatı Ali Arda Sapmaz ise olaydan sonra bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, "Ailelerle birlikte bölgeye gittiğimizde bölgede bir şantiye alanı olduğunu tespit ettik. Kazanın meydana geldiği yerde heyelan dendi ama hiç öyle bir şey yok. O kayanın, şantiyeden düştüğünü sorguladık. Feke savcılığıyla bu görüşmeleri yaptık. Orada sadece 1 kaya öğretmenlerimizin aracının üstüne düştü ve onlar hayatını kaybetti" dedi.

"Şehitlik başvurumuz kabul edilmedi"

Ailelerin öğretmenler için şehitlik talep ettiklerini de belirten Sapmaz, "Biz, şehitlik başvurusunu yaptık. İlk başvurumuz kabul edilmedi. Aileler ısrar edince tekrar başvuru yaptık. Kurum incelemelerine devam ediyor. Sonuçta bu öğretmenler görevlerini yapmak için oradaydı. Yaklaşık 70 derece eğimli bir yerde o kayalar orada duruyor. Savcılık raporunda hiçbir doğal afete gerek yok diyor. O şantiyenin hizasında birçok kez kayalar düşüyor" diye konuştu. - ADANA