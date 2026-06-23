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Alkollü yakalandı, "100 milyar da yazsalar yapacak bir şey yok" dedi

Alkollü yakalandı, '100 milyar da yazsalar yapacak bir şey yok' dedi
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Kadıköy'de polis denetiminde 0.89 promil alkollü yakalanan ve ehliyetini 4 gün önce alan sürücü, '50 milyar da yazsalar yapacak bir şey yok' diyerek dert yandı.

Kadıköy'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimler kapsamında 0.89 promil alkollü çıkan ve ehliyetini henüz 4 gün önce aldığı öğrenilen sürücünün, "Kurban olayım gece gece ceza yazdınız, 50 milyar da yazsalar yapacak bir şey yok" diyerek dert yandığı ilginç anlar dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri tarafından Kadıköy'ün en yoğun noktalarından biri olan Altıyol Caddesi üzerinde helikopter destekli asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında cadde üzerinden geçen araçlar polis ekiplerince tek tek durdurularak didik didik arandı. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri sorgulamaları yapılırken, şüpheli görülen şahısların üst ve motor aramaları da titizlikle yapıldı.

Denetimler esnasında durdurulan 34 HTB 448 plakalı motosiklet sahibine araç muayenesinin olmaması nedeniyle 2 bin 719 lira ve sigortasız araç kullanmaktan bin 246 lira idari para cezası kesildi. 34 FRS 053 plakalı motosiklet sürücü V.A.'ya ise motor muayenesinin olmaması sebebiyle 2 bin 719 lira; 0.89 promil alkollü çıkması nedeniyle ise 25 bin lira para cezası uygulandı.

Uygulama esnasında alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün polislere, "Varsa bir cezam çekerim. Ehliyeti alanı 4 gün oldu, ehliyeti aldılar motoru da aldılar. Kurban olayım gece gece ceza yazdınız, başıma gelen geldi zaten 50 milyar da yazsalar 100 milyar da yazsalar yapacak bir şey yok" dediği anlar ise dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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