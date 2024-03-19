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9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş

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Ankara'da yardım bahanesiyle bodruma indirdiği 4 çocuktan birinin cinsel organını ısırarak koparan görme engelli Evren Demirci ilk duruşmada "Evliyim ve bir oğlum var. Savunmamı avukatımla yapmak istiyorum" dedi. İstismar anlarını anlatan 9 yaşındaki çocuk ise, "Adam bizi bodruma bir yere götürdü. Işıkları açtırdı ve 'Sünnet oldunuz mu' dedi. Sonra arkadaşlarım dışarı çıktı. Bana zarar verdi" dedi.

Ankara'da sokakta oynayan 4 çocuğu yardım etmeleri bahanesiyle evinin bodrumuna indirip, birinin cinsel organını ısırarak koparan görme engelli Evren Demirci'nin (43) 111 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. Demirci'nin cinsel organını kopardığı 9 yaşındaki çocuk o anları anlattı, duruşma 13 Haziran'a erteledi.

Sincan ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos'ta, görme engelli Evren Demirci aynı mahallede oturduğu H.A. (9), A.K. (10), A.G. (10) ve Ö.M.B. (11) isimli 4 erkek çocuğunun yanına gelerek, "Beni bodruma indirin, bana yardım edin. Size lolipop vereceğim" dedi. Bunun üzerine çocuklar, Demirci'nin kömürlüğe inmesi için yardımcı oldu. Ancak kömürlüğe indikten sonra Demirci, kapıyı kapatıp çocukların pantolonunu indirmeye kalkıştı. Bunun üzerine çocuklar, kömürlükten kaçmaya çalıştı. Ancak H.A. kaçmaya çalışırken ayağı demire takıldı. Demirci, küçük çocuğu kömürlük içine çekti, pantolonunu indirdi, cinsel organını ısırarak kopardı. Olayın ardından gözaltına alınan Evren Demirci, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"CEZAİ EHLİYETİ TAM" RAPORU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Evren Demirci hakkında 'basit cinsel istismar', 'nitelikli yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 111 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede, küçük çocuğun maruz kaldığı eylem nedeniyle yaşamını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede Demirci için 'cezai ehliyeti tam' olduğu belirlenen şüphelinin izah edildiği şekilde üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı' şeklinde ifade kullanıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"EVLİYİM VE BİR OĞLUM VAR"

Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Evren Demirci, müşteki aileler ve avukatları yer aldı. Sanık Demirci'nin avukatı ise mahkemeye mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme başkanı sanığa, üzerine atılı suçu okudu. Ardından savunma yapan Demirci, "Evliyim ve bir oğlum var. Görme engelli olduğum için bir iş yapamıyorum. Savunmamı avukatımla yapmak istiyorum. Adli Tıp'tan rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

"ARKADAŞLARIM DIŞARI ÇIKTI, BANA ZARAR VERDİ"

Aileler, sanıktan şikayetçi olduklarını, çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu, hala dışarı çıkamadıklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Saldırıya uğrayan çocuk H.A. ise sosyal hizmet uzmanı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Olay gününü anlatan H.A, "Arkadaşlarımla dışarıda bisiklet sürerken annem yanımıza geldi, sonra da gitti. Bir adam benden ve arkadaşlarımdan yardım istedi. Adam bizi bodruma bir yere götürdü. Işıkları açtırdı ve 'Sünnet oldunuz mu' dedi. Sonra 'Sen içeride dur, onlar çıksın' dedi bana. Arkadaşlarım dışarı çıktı. Bana zarar verdi" dedi.

H.A., sosyal hizmet uzmanının elindeki anatomik erkek vücudu fotoğrafından zarar verilen bölgeyi, ön özel bölge olarak gösterdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sosyal hizmet uzmanı, H.A.'nın herhangi bir zihinsel engeli, geriliği veya gelişiminde bir sorun olmadığını ve detaylı ifade verebileceğini söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Böyle canavarları yaşatmayın kardeşim ne hapsi hapis ceza mı oluyor günde 3 öğün besliyorsunuz içerde...

284
4
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Seray Mert:

Görme engelli de olsa içindeki sapıklığı gerçekleştirebilecek masumlar bulabiliyor ruh hastası. Korku filmi gibi resmen.

139
3
yanıtYanıtla
Bordo Bere:

Reis devreye girer serbest kalir

62
79
yanıtYanıtla
YILDIRAY YILDIRIM:

yani reyiz yasaların üstünde öyle mi bu hangi yönetim biçiminde var

yanıt12
yanıt7
Emin :

Kendi Tarihine bak önce hangi yıllarda kimler af yapmış.

yanıt25
yanıt5
Cansu Soykan:

Bunun cezası idam olmalı. Hem cinayete teşebbüs, hem de çocuğa istismar. İdam istiyoruz. Gerekirse referandum yapılsın.

99
1
yanıtYanıtla
Erkan Arslan:

ibiinenin Gözleri Görmüyormus Demekki Görse Merkebinkinide Koparacak

31
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Tutankamon Hoca:

Sorsan dinini müslüman cıkar

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Emin :

1 Mart 1923: Esirlerin affı. (Lozan Antlaşması gereğince Türkiye'nin elinde bulunan askerî ve sivil esirlere ilişkin af) 26 Aralık 1923: Genel af. 20 Mart 1924: Genel affa ek kanun. 16 Nisan 1924: Türkiye'den ayrılan topraklarda yaşayanlar için genel af. 11 Aralık 1924: Men'i Müskirat Kanunu (Sarhoşluk veren şeylerin önlenmesi) kapsamında mahkûm olanların affı. 23 Mayıs 1929: Kabahatlerin affı. (Kabahatlilerin affı ve bazı cürümlerin takibat ve tecili hakkında kanun) 26 Ekim 1933: Genel af. 8 Ocak 1936: "Tunceli affı". (Tunceli ilinde yaşayan ve nüfus kütüklerine kaydolmamış olanlar ile asker kaçakları hakkındaki af) 14 Ocak 1938: "Tunceli affı" konusundaki yasanın yenilenmesi. 29 Haziran 1938: İstiklal Mahkemeleri'nde mahkûm olanlar hakkında çıkarılan yasa. 19 Nisan 1940: Depremde yararı görülen mahkûmların affı. 26 Aralık 1941: Depremde yararı görülen mahkûmların affı. 2 Ağustos 1944: Müttefik devletlerin tebaasında bulunan mahkûmların affı. 14 Haziran 1946: Basın affı.

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