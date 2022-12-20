30 yaşındaki genç arkadaşıyla birlikte gittiği caminin tuvaletinde ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Antalya'da 30 yaşındaki bir genç, arkadaşıyla birlikte camiye gitti. Daha sonra tuvalete giren genç, uzun süre çıkmaması nedeniyle arkadaşını panikletti. Cami görevlilerin çağrılmasının ardından tuvalette gencin cansız bedeni bulundu. Kemal A. ile arkadaşı H.K. cami tuvaletine geldi. Bir süre sonra dışarı çıkan H.K., arkadaşının gelmemesi üzerine tuvalete geri döndü. Kapıyı çalmasına rağmen cevap alamayan H.K., cami görevlisinden yardım istedi. Kapı açıldıktan sonra yerde fenalaşmış halde bulunan Kemal A.'nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. OLAY YERİNDE CAN VERDİ İhbarla camiye gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kemal A.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. H.K. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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