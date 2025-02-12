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3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

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İzmir'in Konak ilçesinde yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. Pandemi sırasında irtibatlarının koptuğu anlaşılan üvey oğlu R.Ç.'nin başvurusu ile öldüğü ortaya çıkan Çoğulu'nun oturduğu evde hırsızlık benzeri herhangi bir suç unsuruna rastlamayan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi. 3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu'nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

YATAK ODASINDA KEMİKLERİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu'nun kemikleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 YIL SONRA EVİNE GİTMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.'nin ifadesine başvurdu. R.Ç.'nin Gülşen Çoğulu ile 3 yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıTv Tv:

Hiç mi komşuluk kalmamış dedirtecek cinsten dünyanın sonu geldiyse bu yüzden herkes bireysel oldu bunu başardı Avrupa empoze ettiler bizim özümüz kalmadi

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Haber Yorumlarıakpli tımarcısı:

Fotu arab taib ülkesinde yine sıradan bir olay.Ekonomik kriz nedeniyle herkes sadece kendini düşünür oldu fotu irecep insanları android haline getirdi.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme120
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Haber YorumlarıİHSAN KUL :

kokmamış mı

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıMGk:

İzmir ise normal

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Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıVEFA:

Ampul cehenneminde sıradan hadiseler!

Yorum Beğen32
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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Maşallah yan komşusuda çok iyiymiş :)))

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıMurat Kara:

Peki hiçbir kokmamis bayağı bir koku olurdu hayret

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıTalip Anşin:

Ülkede vefa kalmamış. Herkes vefasız 102 yılda ülke ne hale gelmiş. Tam bir Avrupa medeniyeti

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Haber YorumlarıCahit :

Avrupalılaşıyoruz! Medenileşiyoruz!

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Haber YorumlarıGokhan Y :

Muteahite de helal olsun oyle bi projeye imza atmis ki kapilara bak. Nerdeyse tek kapi. koridor koridor degil horoz dovusu ringi sanki. Adimini disari attimi komsunun evinin icindesin. Ona ragmen yan komsu bir sey duymamis gormemis enteresan. Filme konu olur bu.

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