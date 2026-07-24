Bilecik'te 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. A., Söğüt ilçesi Borçak köyünde düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bilecik'te 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Borçak köyünde takipli faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 'kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık' suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. A. yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.