Üye Girişi
Haberler
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir

Milli Savunma Bakanı Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

3 Yaşındaki Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti, Anne Tutuklandı

3 Yaşındaki Çocuk Hastanede Hayatını Kaybetti, Anne Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, 3 yaşındaki Elif İkra S.'nin vücudundaki darp izleriyle hayatını kaybetmesi üzerine annesi Nuriye S. tutuklandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ankara'da yataktan düştüğü iddiasıyla hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun vücudundaki darp izlerine rastlanılırken, gözaltına alınan anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 19 Kasım saat 08.30 sıralarında Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana geldi. Anne Nuriye S., 3 yaşındaki Elif İkra S.'nin hastalandığını söyleyerek komşularından yardım isterken, uzman çavuş olan eşi Ö.S.'ye de haber verildi. Haber üzerine eve gelen baba Ö.S., kızını kendi imkanlarıyla Ayaş Çiftçi Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede ilk müdahalesinin yapılmasının ardından küçük kız Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi. Şehir hastanesinde 2 gün müşahede altında kalan küçük kız doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne Nuriye S. kızının yataktan düştüğünü iddia ederken, hastanede yapılan tetkiklerin ardından küçük kızın vücudunda darp izleri ve kaburgalarında kırık tespit edildi.

Elif İkra S'nin ölümü ile ilgili yapılan ön incelemenin ardından anne Nuriye S. gözaltına alındı. Kızının şüpheli ölümü ile ilgili anne Nuriye S. sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu ( Bitlis Valiliği Açıklaması)? Şırnak okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Şırnak'ta okul yok mu (Şırnak Valiliği Açıklaması)? Yozgat'ta Okullar Tatil Mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)? Aksaray okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Aksaray'da okul yok mu (Aksaray Valiliği Açıklaması)? Bayer Leverkusen Salzburg CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayer Leverkusen Salzburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Çorum okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Çorum'da okul yok mu ( Çorum Valiliği Açıklaması)? Slovan Bratislava Milan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slovan Bratislava Milan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sparta Prag Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sparta Prag Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BRATİSLAVA MİLAN maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Tabii Spor canlı izle! (ŞİFRESİZ BEDAVA) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.