3 kız öğrencisini taciz eden öğretmen, tutuklandı
Elazığ'da bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, mahkemece tutuklandı. Öğretmen hakkında veliler tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş, ardından yakalama kararı çıkarılmıştı. Emniyetten adliyeye sevk edilen İ.B., mahkemenin kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise öğretmeni açığa aldı.
ELAZIĞ'da, bir lisede 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan İ.B. isimli öğretmen, tutuklandı.
Elazığ'da bir lisede öğretmenlik yapan İ.B.'nin, 3 kız öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan İ.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, iddialar üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü İ.B.'yi açığa aldı.