Haberler

3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı

3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Çat yolu Telsizler Kavşağı'nda meydana geldi. 25 TT 689 plakalı taksi, 32 FB 669 plakalı otomobil ve 25 AFP 977 plakalı ticari aracın karıştığı kazada, 25 AFP 977 plakalı ticari takside bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza, seyir halindeki başka bir aracın güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde ana yolun kenarına park eden aracın yoğun trafiğe rağmen aniden sol şeride geçmesinin kazaya neden olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da isyan! Tribünler maç sonu fena patladı

Galatasaray'da isyan! Son düdük çalınca olanlar oldu
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi

Premier Lig ekibinden çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün en yakını istifa etti

AK Parti'ye geçen başkanın en yakını istifa etti