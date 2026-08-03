3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı

Erzurum'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Çat yolu Telsizler Kavşağı'nda meydana geldi. 25 TT 689 plakalı taksi, 32 FB 669 plakalı otomobil ve 25 AFP 977 plakalı ticari aracın karıştığı kazada, 25 AFP 977 plakalı ticari takside bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza, seyir halindeki başka bir aracın güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde ana yolun kenarına park eden aracın yoğun trafiğe rağmen aniden sol şeride geçmesinin kazaya neden olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı