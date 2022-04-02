Ağaç kesimi yapan 3 ailenin kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
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Kastamonu'da akraba olan üç aile arasında ağaç kesimi sırasında tartışma çıktı. Ailelerin çıkan kavgada silahla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Taşköprü ilçesine bağlı ormanlık alanda ağaç kesimi yapan, akraba oldukları öğrenilen 3 aile arasında anlaşmazlık sebebiyle tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında şahıslar silahlarla birbirine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hamdi Bayam, olay yerinde hayatını kaybederken, S.B. ve A.B. ise ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ekipleri ve komando birliği sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Bayam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. S.B. ve A.B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hamdi Bayam'ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olaya karıştığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Ö.B.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.