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29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı

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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK İŞLEMİ YAPILIRKEN TÜP PATLADI

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi.

29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı

ÖLENLERİ ÇOĞU DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gayrettepe Beşiktaş Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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