28 Şubat Davasında 13 Sanığa Hapis Cezası Kararı

Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar açıklandı. Vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine karar verilirken, 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanıklara söz verdi.

Sanık emekli Koramiral Altaç Atılan ise vatana ve millete hizmet ettiğini ifade ederek, "Ben mesleğimi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda icra ettim. Askeriyede verdiğim yemine hep sadık kaldım. Dosyada delil olarak yer alan belgelerin üzerinde oynandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 13 yılı aşkın süren bu davanın FETÖ kumpası olduğu da bellidir. Şahsıma atılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen ise şu ifadelere yer verdi:

"Davanın iddianamesini hazırlayan savcı, bize karşı kin ve husumet ile hareket etmiştir. Necmettin Erbakan yaşarken hiçbir askerden şikayetçi olmamıştır. 28 Şubat davasının açılması için onun ölümü beklenmiştir. Dosyada yer alan müşteki ve mağdur dilekçeleri tek tiptir. Askerliğim boyunca subaylık yeminime bağlı kaldım. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çiğnemedim. Beraatimi talep ediyorum."

Söz alan sanık eski YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz, "Dönemin YÖK başkanı olarak istesem de üzerime atılı suçları işleyemezdim. İkna odalarıyla ilgili uygulama İstanbul Üniversitesinin uygulamasıdır, orada başlamıştır. YÖK'ün bu işle hiçbir ilgisi yoktur. Bana kimseden bir bilgi, belge gelmedi, kimse bana bir şey yaptırmaya çalışmadı" diye konuştu.

Sanıklar emekli Tümgeneral Muhittin Erdal Şener, emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık, emekli Korgeneral Erdoğan Öznal da mahkemeden beraatini istedi.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine karar verirken, 13 sanık hakkında, "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. - ANKARA