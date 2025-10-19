27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü

Fransa'nın başkenti Paris'te, 12 yaşındaki Lola Daviet'in öldürülmesiyle ilgili dava yeniden gündemde. Olayın baş sanığı olan Cezayir asıllı 27 yaşındaki Dahbia Benkired, küçük kıza yönelik cinsel istismar, işkence ve öldürme suçlamalarıyla bu hafta mahkeme karşısına çıktı.

CESEDİ BAVULDA BULUNDU

Olay 2022 yılında Paris'te meydana geldi. Okuldan eve dönerken kaybolan Lola, apartmanın bodrumunda yapılan aramalarda bulunamayınca polis devreye girdi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, bir sokakta bırakılmış büyük siyah bir bavulda küçük kızın cansız bedeni bulundu. Soruşturma sonucunda polis, apartmanda yaşayan Dahbia Benkired'i gözaltına aldı. Görgü tanıkları, genç kadının olay günü apartman çevresinde bavulla dolaştığını belirtti.

BARDA BAVULU AÇTI, GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Mahkeme sürecinde sunulan güvenlik kamerası kayıtlarında, Benkired'in olaydan kısa süre sonra bir barda siyah bir bavulla masada oturduğu görüntüler yer aldı. Görüntülerde sanığın bavulu hafifçe açarak bir erkeğe içindekini gösterdiği görülüyor. Savcılığa göre sanık, küçük çocuğu istismar ettikten sonra makas ve maket bıçağı darbeleriyle yaraladı, ardından da koli bandıyla sararak bavula koydu.

AİLEDEN AF DİLEDİ

Davanın son duruşmasına katılan Lola'nın ailesi, üzerlerinde kızlarının fotoğrafı ve "Sen hayatımızın güneşiydin, gecelerimizin yıldızı olacaksın" yazılı tişörtlerle salonda yer aldı. Sanık Dahbia Benkired ise mahkeme huzurunda pişmanlığını dile getirerek, "Bütün aileden af diliyorum. Yaptığım şey korkunçtu ve çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

KARAR 24 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Davanın 24 Ekim Cuma günü sonuçlanması bekleniyor. Suçlu bulunması halinde Dahbia Benkired, "işkence ve barbarlık içeren eylemlerle bir çocuğa tecavüz edip öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası alabilir.