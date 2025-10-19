Haberler

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te 2022 yılında 12 yaşındaki Lola Daviet'in öldürülmesine ilişkin dava sürüyor. Cezayir asıllı 27 yaşındaki Dahbia Benkired, küçük kıza cinsel istismar ve işkence uyguladığı, ardından cesedini bavulla bir bara götürdüğü suçlamalarıyla yargılanıyor. Mahkemede ailesinden af dileyen Benkired, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 12 yaşındaki Lola Daviet'in öldürülmesiyle ilgili dava yeniden gündemde. Olayın baş sanığı olan Cezayir asıllı 27 yaşındaki Dahbia Benkired, küçük kıza yönelik cinsel istismar, işkence ve öldürme suçlamalarıyla bu hafta mahkeme karşısına çıktı.

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki çocuğu istismar edip öldürdü

CESEDİ BAVULDA BULUNDU

Olay 2022 yılında Paris'te meydana geldi. Okuldan eve dönerken kaybolan Lola, apartmanın bodrumunda yapılan aramalarda bulunamayınca polis devreye girdi. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, bir sokakta bırakılmış büyük siyah bir bavulda küçük kızın cansız bedeni bulundu. Soruşturma sonucunda polis, apartmanda yaşayan Dahbia Benkired'i gözaltına aldı. Görgü tanıkları, genç kadının olay günü apartman çevresinde bavulla dolaştığını belirtti.

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki çocuğu istismar edip öldürdü

BARDA BAVULU AÇTI, GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Mahkeme sürecinde sunulan güvenlik kamerası kayıtlarında, Benkired'in olaydan kısa süre sonra bir barda siyah bir bavulla masada oturduğu görüntüler yer aldı. Görüntülerde sanığın bavulu hafifçe açarak bir erkeğe içindekini gösterdiği görülüyor. Savcılığa göre sanık, küçük çocuğu istismar ettikten sonra makas ve maket bıçağı darbeleriyle yaraladı, ardından da koli bandıyla sararak bavula koydu.

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki çocuğu istismar edip öldürdü

AİLEDEN AF DİLEDİ

Davanın son duruşmasına katılan Lola'nın ailesi, üzerlerinde kızlarının fotoğrafı ve "Sen hayatımızın güneşiydin, gecelerimizin yıldızı olacaksın" yazılı tişörtlerle salonda yer aldı. Sanık Dahbia Benkired ise mahkeme huzurunda pişmanlığını dile getirerek, "Bütün aileden af diliyorum. Yaptığım şey korkunçtu ve çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki çocuğu istismar edip öldürdü

KARAR 24 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Davanın 24 Ekim Cuma günü sonuçlanması bekleniyor. Suçlu bulunması halinde Dahbia Benkired, "işkence ve barbarlık içeren eylemlerle bir çocuğa tecavüz edip öldürmek" suçundan ömür boyu hapis cezası alabilir.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Şimdi Fransızlar, 1981 yılında yasakladıkları giyotini çok özlemişlerdir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi

4 gol çıktı! Ligdeki ilk galibiyetlerini yine alamadılar
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Cezaevinden izinli çıkan kadın saplantılı aşığı tarafından çocuğunun önünde öldürüldü

Saplantılı aşığı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu

Gurur duyuyoruz! Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.