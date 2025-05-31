25 Yıl Önceki Olaylarla İlgili Aranan Hükümlü Eyüpsultan'da Yakalandı

25 Yıl Önceki Olaylarla İlgili Aranan Hükümlü Eyüpsultan'da Yakalandı
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Uşak Cezaevi'ndeki olaylara karıştığı belirlenen ve 12 yıl süresince firari olan Salim Uslu, Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. Uslu'nun, 2000 yılında gerçekleşen cezaevi olaylarında 6 kişinin ölümü ve 23 kişinin yaralanmasıyla ilgili suçları bulunuyor.

Uşak Cezaevi'nde 25 yıl önceki olaylara karıştığı belirlenen ve 12 yıldır aranan Salim Uslu, Eyüpsultan'da yakalandı. Uslu, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

2000 yılında Uşak E Tipi Cezaevi'nde 6 kişinin ölümü, 23 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara karıştığı tespit edilen ve 12 yıldır aranan hükümlü, düzenlenen operasyon ile Eyüpsultan'da yakalandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, 2000 yılında Uşak E Tipi Cezaevi'ndeki olaylara karıştığı tespit edilen Salim Muslu'nun izine ulaştı.

2013 yılından beri firari olarak aranan Muslu, Eyüpsultan'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Salim Uslu, cezaevine gönderildi.

Muslu'nun, cezaevindeki olaylar sırasında "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun ayaklanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 5 ayrı aranma kaydı olduğu, müebbet ve 2 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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