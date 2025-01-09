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25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi şehir turu atarken yakalandı

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Bursa'da 44 ayrı suç kaydı bulunan, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçlarından dolayı 25 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli M.E., şehir turu yaparken yakalandı.

Bursa'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan 44 ayrı suç kayıtlı şüpheli M.E., şehir turu yaparken yakalandı.

GEZERKEN YAKALANDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devriye atan Güven Timleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışma başlattı. 44 ayrı suç dosyası bulunan, uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti yapma suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan M.E.,yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler şüpheliyi gezmek için turlarken yakaladı.

25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi şehir turu atarken yakalandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınmak için emniyete götürülen M.E., buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi şehir turu atarken yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Kurt:

Hic bir şey olmaz evelallah savci yanliş anlaşılma olmuş diyerek geldiği yere yollar polislerede bir güzel fırca kayar olur biter

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

25 yıl nasıl bulunamamış hayret

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