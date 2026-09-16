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25 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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Adana’nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kozan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, geçtiğimiz gün Işıklı Mahallesi'nde hakkında silahlı yağma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından 25 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.T'yi (41) yakaladı.

M.T., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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