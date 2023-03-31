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Sivas'ta bir şahıs 243 metre yükseklikten kayalıklara atladı! İntihar anları kamerada

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir şahıs, 243 metre yüksekliğiyle İç Anadolu'nun en yükseği olan cam seyir terasından kayalıklara atladı. Şahsın intihar anları güvenlik kamerasına yansıdı

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre psikolojik sorunları olan Y.K. isimli şahıs ilçede bulunan İç Anadolu'nun en yükseği olarak bilinen cam seyir terasına gelerek kendini aşağı attı. 243 metre yüksekliği bulunan cam seyir terasından kendini kayalıklara bırakan Y.K.'yı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Sivas'ta bir şahıs 243 metre yükseklikten kayalıklara atladı! İntihar anları kamerada

CANSIZ BEDENİNİ ÇIKARMAK KOLAY OLMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de intihar eden şahsı kurtarma çalışması başlattı. Oldukça dik ve kayalık olan yerden cesedi çıkarmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri Sivas AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 9 saatin ardından intihar eden şahsın cansız bedenini kayalıklardan çıkarmayı başardı.

Sivas'ta bir şahıs 243 metre yükseklikten kayalıklara atladı! İntihar anları kamerada

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Defnedildiği öğrenilen Y.K.'nın intihar anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Y.K 'nın elinde sandalye ile cam seyir terasına gelip bir süre atlayacağı alanı izledikten sonra korkulukların üzerine çıkarak 243 metre yükseklikten kendini aşağı bıraktığı görüldü.

Sivas'ta bir şahıs 243 metre yükseklikten kayalıklara atladı! İntihar anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İç Anadolu Divriği İntihar Sivas 3. Sayfa Yerel Haberler

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