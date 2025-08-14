23 yaşındaki Yusuf Emin yarı çıplak halde ölü bulundu

Güncelleme:
İstanbul Şişli'de bir dairede yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Emin Çanlı kanepede yarı çıplak halde ölü bulundu. Polisin yaptığı incelemede, salonda uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Çanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Paşa Mahallesi'nde yer alan 4 katlı binanın 2'nci katında tek başına yaşayan 23 yaşındaki Yusuf Emin Çanlı'nın halası Azime Çanlı, yeğeninden bir süre haber alamadı.

YARI ÇIPLAK ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giden hala içeriye giremedi. Yeğeninin hayatından endişe eden halasının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren ekipler, Çanlı'yı kanepenin üstünde yarı çıplak şekilde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Çanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

EVDEN UYUŞTURUCU HAPLAR ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı ve Şişli Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede evin salonuyla, diğer odalarında uyuşturucu madde olduğu düşünülen haplar bulundu. Diğer yandan Yusuf Emin Çanlı'nın kollarında morluk izleri de tespit edildi. Çalışmaların ardından Yusuf Emin Çanlı'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"YUSUFUM BENİ DE GÖTÜR"

Cenazenin daireden çıkarıldığı sırada Çanlı'nın halası sinir krizi geçirdi. Tabut götürülürken halası, "Bırakın göreceğim" diyerek feryat etti. Yakınlarının güçlükle sakinleştirmeye çalıştığı kadın uzun süre yeğeninin tabutuna sarıldı. Acılı kadın "Yusufum bana böyle mi yapacaktın. Yusuf beni de götür yanına. Bir dakika göreyim Yusufumu. Yusufum yapma dedim sana. Ben seni yaşatamadım" sözleriyle bağırarak ağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
