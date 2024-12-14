21 Yaşındaki kadın, fotoğraf çekerken elektrik akımına kapıldı

21 yaşındaki Turist, 'fotoğraf çektirirken elektrik çarpması sonucu' kalp krizi geçirdi

St James's Park'taki metal ızgaraya ayağını koyduğu sırada kopuk bir kablodan elektrik çarpan 21 yaşındaki Anastasija Grigorjeva'nın ayağındaki sinirler hasar gördü.

Londra'nın Kraliyet parklarından birinde fotoğraf çekerken yaşanan korkunç bir kaza sonucu elektrik çarpması iddiasıyla bir tatilci hayatta kalma mücadelesi veriyor. 21 yaşındaki turist Anastasija Grigorjeva'ya, St James's Park'taki metal ızgaraya ayağını koyduğu sırada kopuk bir kablodan elektrik çarptığı bildirildi.

Genç kadın Temmuz ayında kalp krizi geçirdi. Sağlık görevlileri onu hayata döndürebildi ancak ailesinin söylediğine göre, üç aylık hafıza kaybına ve ayak sinirlerinde hasara yol açan ciddi bir beyin yaralanması yaşadı.

Letonya'dan gelen fizyoterapi öğrencisi Grigorjeva, şu anda adalet arayışında ve Osbornes Law'ın desteğiyle The Royal Parks vakfına karşı hukuki girişimde bulunuyor.

Londra'daki kız kardeşi Snezana'yı ziyarete geldiğini ve akşam yürüyüşü sırasında parkta aydınlatmalı metal ızgarada bir Polaroid fotoğraf çekmek istediğini söyledi. Kardeşinin azalan kapasite nedeniyle yasal konularda sözcülüğünü yapan Snezana şunları anlattı: "Kız kardeşime doğum günü için yeni bir Polaroid kamera vermiştik ve hava karardıktan sonra aydınlatılan metal ızgarada fotoğraf çekmek istemişti."

"Aniden kardeşimin inlediğini duydum ve arkama baktığımda yerde baygın yatıyordu - ayağı ızgaranın içindeydi. İlk başta ayağını kırmış olabileceğini düşündüm, ama hiç ses çıkarmıyordu ve eğer bir yerini kırmış olsaydı acıdan bağırıyor olurdu."