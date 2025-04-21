20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı

Türk müziğinin güçlü seslerinden Işın Karaca, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Beyaz elbisesiyle zarafetiyle göz dolduran Karaca, hem sahne enerjisi hem de değişen görüntüsüyle konuklardan tam not aldı.Verdiği kilolarla dikkat çeken sanatçı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 20 kilo verdiğini belirten Karaca, zayıflama süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Karaca, "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum, keyfim yerinde." diyerek başladığı sözlerine, "Sağlık her şeyden önemli. Her şey doktor kontrolünde ilerliyor, balık yağı ve magnezyum takviyesi kullanıyorum" ifadeleriyle devam etti.