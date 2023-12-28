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20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu anne, 20 günlük bebeğini emzirdikten bir süre sonra beşikte ölü buldu. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

BEBEĞİNİ EMZİRDİKTEN SONRA HAREKETSİZ BULDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu anne F.H. (20), 20 günlük oğlu M.H.'yi emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Bir süre sonra odaya girdiğinde bebeğini hareketsiz halde bulan F.H.'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. 20 günlük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocasinan Kayseri Olaylar Soruşturma 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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