20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu anne, 20 günlük bebeğini emzirdikten bir süre sonra beşikte ölü buldu. Bebeğin cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu.
BEBEĞİNİ EMZİRDİKTEN SONRA HAREKETSİZ BULDU
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu anne F.H. (20), 20 günlük oğlu M.H.'yi emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Bir süre sonra odaya girdiğinde bebeğini hareketsiz halde bulan F.H.'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. 20 günlük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.