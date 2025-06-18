2 Yıl 3 ay hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Oyuncu Ozan Güven ile eski sevgilisi Deniz Bulutsuz arasında 2020 yılında yaşanan olayla ilgili açılan dava geçen hafta karara bağlandı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Güven hakkında "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Diğer suçlamalar olan "cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "hakaret" suçlarından ise beraat etti. Deniz Bulutsuz ise "basit yaralama" suçlamasından beraat etti.

TARAFLAR KARAR DURUŞMASINA KATILMADI

13 Haziran 2020'de yaşanan olay sonrası açılan davanın karar duruşmasına ne Ozan Güven ne de Deniz Bulutsuz katıldı. Tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Davaya konu olan olayda iki taraf da birbirinden şikayetçi olmuş, uzlaştırma süreci başarısız olmuştu. Bu nedenle savcılık iki ayrı iddianame hazırlamıştı.

"SADECE MAHKEMEYLE İLGİLENİYORUM"

Kararın ardından uzun süredir sessizliğini koruyan Ozan Güven, önceki gün katıldığı bir etkinlikte ilk kez görüntülendi. Basın mensuplarının hapis cezası kararına dair sorularına yanıt veren oyuncu, yorum yapmaktan kaçınarak şu ifadeleri kullandı, "Davayla ilgili konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor. Önemli bir gelişme olursa açıklama yaparız." Kendisine eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un "Cezaevine gireceği günü bekliyorum" sözleri hatırlatılınca ise şu net yanıtı verdi, "Ben hiç ilgilenmiyorum o konuyla. Sadece mahkemeyle ilgileniyorum."

Cezanın ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan Ozan Güven'in, ne pişmanlık belirten ne de davaya dair duygusal bir açıklama yapmayan tavrı dikkat çekti