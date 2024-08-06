2 numara büyük giydiği ayakkabı hayatını kurtardı

Seyyar satıcıların kavgasında silahlar konuştu, ayağına mermi isabet eden yaşlı adamı 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı

BURSA - Bursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden yaşlı adamı 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ. tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. Etkisiz hale getirilen K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.