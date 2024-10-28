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2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü: Köpeğin sahibi "Resmen cinayet" dedi

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2 küçük kızın sevdiği 'Pomerian' cinsi yavru köpek dakikalar sonra can çekişerek öldü. Köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 2 kız çocuğu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Köpeğin sahibi, "Resmen cinayet. Sonuçta bir can taşıyor. Köpeğimi sevmek için benden izin almadılar" dedi ve köpeğin mezarından çıkarılarak otopsi yapılmasını istedi.

Mersin'de akıllara durgunluk veren olay, 2 küçük kızın bir dükkanın kapısına tasmayla bağlı, 'Gece' isimli yavru köpeği sevmesiyle başladı.

ÇOCUKLAR SEVDİKTEN SONRA YERE BIRAKTI

Olay, 26 Ekim günü saat 12.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kız çocuğu, cep telefonu satışı yapılan iş yerinin kapısına tasmayla bağlı, 'Gece' isimli 2,5 aylık Pomerian cinsi köpeği sevmek için durdu. Köpeği kucaklarına alan kızlar bir süre sevdi. Köpek daha sonra, kız çocuğu tarafından 1 metre yükseklikten yere bırakıldı. Çocuklar el sallayıp iş yerinden ayrılırken, saniyeler sonra köpek can çekişerek öldü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğinin hareketsiz durduğunu fark eden işletme sahibi Şahin Akat, vakit kaybetmeden veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim, köpeğin öldüğünü belirledi. Polise giden Şahin Akat, 10 gün önce sahiplendiği köpeğinin ölümüne sebep olmakla suçladığı iki kız çocuğu hakkında şikayetçi oldu.

"RESMEN BİR CİNAYET"

Şahin Akat, "Köpeğime yapılan, resmen bir cinayettir. Sonuçta bir can taşıyor. Köpeğimi sevmek için benden izin almadılar. Ben en son video kayıtlarını izlediğimde farklı açılardan baktım. Sağdan baktığımla, soldan baktığım arasında çok fark var. Mesela sağdan baktığım kayıt açısında köpeğin ölüm sebebi gözükmezken soldaki kayıtta koltuğunun altına aldığı, sıkıştırdığı köpeğin nefessiz kaldığını görüyorum. Sonrasında hemen veterinere gittik. Veterinere gittiğimizde köpeğin dili mor. Yani köpek nefessizlikten ölmüş. Köpek üst katta kalır, ben alt katta kalırım. Köpeğin yaşadığı yer temizlendi, paspas çekildi. Her şey o paspas kurma anında oldu. Biz köpeği kimseye sevdirmeyiz. Yani yarım saat içinde her şey oldu. Kesinlikle kasıtlı yapılmış. Hayır, insan en azından bir haber verir bana. Ne bileyim işte, köpek nefes almıyor der, bir şey söyler. Yani bu kesinlikle kasıtlı. Sonrasında ilk işim karakola gitmek oldu. Karakolda tabi ki suç duyurusunda bulundum. Ondan sonra hayvan mezarına götürdüm, gömdüm köpeğimi. Yani sonuçta bir can. Hani ben ona bir köpek gözüyle bakmıyordum. O da bizim bir parçamızdı artık" dedi.

KÖPEĞE OTOPSİ YAPILACAK

Akat'ın şikayeti üzerine polis ekipleri köpeğin mezarından çıkarılarak otopsi yapılmasını istedi. Akat köpeğinin cansız bedenini otopsi için polis ekiplerine teslim etti. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği iki çocuğunu da gözaltına aldı. Çocuklar, yaşları küçük olduğu için ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

2 küçük kızın sevdiği köpek dakikalar sonra ölmüştü: Köpeğin sahibi
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

3-sayfa Cinayet Otopsi Hukuk Yaşam

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