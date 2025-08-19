19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Ceyhan ilçesinde "Kasten Öldürme Suçundan " uzun süredir firari olan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.D.'nin adresi belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma hükümlüyü yakaladı.

Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA