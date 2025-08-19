19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, kasten öldürme suçundan 19 yıl hapis cezası ile aranan E.D., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Ceyhan ilçesinde "Kasten Öldürme Suçundan " uzun süredir firari olan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.D.'nin adresi belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma hükümlüyü yakaladı.

Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor

Süper Lig'e hoş geldin Ziyech! İşte yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.