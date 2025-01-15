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19 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sahte içki operasyonu: 2 kişi tutuklandı

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İstanbul'da sahte içki tüketiminden dolayı hastanelere başvuran 65 kişiden 19'unun hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Aydın A. ve Mehmet K. adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'un Başakşehir, Sarıyer, Fatih ve Kağıthane'de sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle hastanelere başvuran 65 kişiden 19'unun yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte içkileri bir kısmını işlettikleri lokantada sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkmenistanlı Agazhan O. ve Amangül D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderilirken; polis ekiplerinin çalışmasının devamında yakalanan Aydın A. ve Mehmet K. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19'u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

19 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası sahte içki operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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