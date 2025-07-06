19 Büyükbaş Hayvan Drone ile Bulundu

19 Büyükbaş Hayvan Drone ile Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kaybolan 19 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin drone kullanarak gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Giresun il sınırında bulundu ve sahibine teslim edildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde önceki gün kaybolan 19 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince drone ile yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında Giresun il sınırında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Refahiye'nin Çatak köyünde ikamet etmekte olan İsa Palut, yaylada yayılan 19 adet büyükbaş hayvanının geri dönmemesi üzerine hayvanlarını uzun müddet aradı. Hayvanlarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince drone ile arama tarama çalışması yapıldı. 2 asayiş timi ve Refahiye Jandarma Komando Taburu Komutanlığına ait drone ile yapılan çalışmalar sonrasında 19 adet büyükbaş hayvan Giresun il sınırında bulunarak sahibine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yargıtay'dan emsal karar! 'Boş ol' diyen eş kusurlu bulundu

Eşine bunu söyleyen yandı! Yargıtay'dan emsal karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk, Amerikan Partisi'ni kurduğunu duyurdu

Eski dostlar rakip oldu! Elon Musk'tan sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.