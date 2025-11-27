Haberler

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi
Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın hayatını kaybettiği, 2 kardeşinin de hastanede tedaviye alınmasının ardından evde inceleme yapıldı. Kardeşlerin ilk başta yedikleri tavuktan zehirlendiği düşünülürken, AFAD ve bilirkişi heyeti ise evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit etti.

  • Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.
  • Evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildi.
  • Ankara'dan uzman AFAD ekibi bölgeye sevk edildi ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacak.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 18 yaşındaki Neslinur Topal'ın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılması sonrası hayatını kaybetmesi üzerine, yaşadığı evde AFAD ve bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldı. Evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildiği bildirildi.

18 YAŞINDAKİ NESLİNUR ÖLDÜ, KARDEŞLERİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Seydikemer Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerinde rahatsızlanan üç kardeş, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kardeşin tedavisi ise devam ediyor.

EVDE TÜRÜ BELİRLENEMEYEN GAZ YOĞUNLUĞU TESPİT EDİLDİ

Meydana gelen zehirlenme olayının ardından genç kızın yaşadığı evde AFAD ekipleri ve bilirkişi heyeti tarafından detaylı inceleme gerçekleştirildi. Yapılan ilk ölçümlerde, evin bazı bölümlerinde türü belirlenemeyen gaz tespit edildiği öğrenildi. İncelemelere Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli ile Seydikemer Başsavcısı Gülşen Konukcu katılarak ekiplerden bilgi aldı. AFAD'ın özel cihazlarla yaptığı ölçümlerde, türü tespit edilemeyen gaz yoğunluğunun belirli noktalarda yüksek çıktığı belirtildi.

"ANKARA'DAN GELECEK UZMAN EKİP İNCELEME YAPACAK"

Öte yandan, Ankara'dan uzman AFAD ekibinin de bölgeye sevk edildiği ve evde daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi. Yaşanan olayın kesin nedeninin, gelecek ekibin gerçekleştireceği ayrıntılı analizlerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Salih Kandıralı:

Erkenci aptallar yoruma demiştim. Yine yanılmadım.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
isa Kirilmaz:

genç kız mı ölmüş gazdan mı zehirlenmiş yoksa yemekten mi neysa ya bisey dicem saçmalama lütfen ben kahve içmeye gidiyom bananesi ki

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Marko Apostolidis:

parmağındaki yüzüğü silmeyi unutmuşlar.. fotomontaj

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Marko Apostolidis:

fotomontaj... köylü kızda bu kıyafetler? hahaha çok komik...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
