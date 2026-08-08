Haberler

Ermenek Maden Faciası Firarisi 8 Yıl Sonra Yakalandı

Ermenek Maden Faciası Firarisi 8 Yıl Sonra Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da 2014'te 18 işçinin öldüğü maden faciasının firari hükümlüsü Y.Ö., 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken Mersin'in Silifke ilçesinde JASAT operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Karaman'da 18 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının firari hükümlüsü olarak 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 8 yıldır aranan şahıs Mersin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen 18 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facianın baş şüphelisi olarak hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan o dönemin işletme müdürü Y.Ö.'nün peşinde düştü. Yaklaşık 8 yıldır aranan şahsın Silifke ilçesinde olduğunu belirleyen JASAT ekipleri geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunduğu bölge belirlenen firarinin yakalanması için operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda hükümlü bir binada yakalanarak gözaltına aldı.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü Y.Ö. cezaevine gönderildi.

Facia 2014 yılında yaşanmıştı

Maden faciası 28 Ekimde 2014 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde yaşanmıştı. Eski bir maden ocağında biriken suların işçilerin bulunduğu bölümü basması nedeniyle 18 işçi yerin yüzlerce metre altında mahsur kalmıştı. Mahsur kalan 18 işçinin tamamının cansız bedenine 39 gün sonra ulaşılmış ve yapılan kimlik tespitlerinin ardından işçiler gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Orta Doğu yangın yeri! Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisi vuruldu

Orta Doğu yangın yeri! Suudilerin can damarı vuruldu
Bahçeli 'Demirtaş evine dönmeli' çağrısı yapmıştı! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi

Bahçeli "Evine dönmeli" demişti! Erdoğan'ın yardımcısından yanıt geldi
Joe Biden’dan kötü haber! Oğlu son durumunu açıkladı

Joe Biden'dan kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşletmeler iyice abarttı: Dışarıdan getirilen çocuk sütü bile hesaba eklendi

İşletmeler iyice abarttı! Hesaba ekleneni görünce CİMER’e koştular
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı

İran sessizliğini bu görüntüyle bozdu, kafalar daha da karıştı
Bakan Tekin'den 'serbest kıyafet' soruna yanıt: Bu yüzden kaldırılmış

Öğrenciler merak ediyordu, Bakan Tekin yanıtladı: Bu yüzden kaldırıldı
Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

Plakasına yazdırdığı hem arabasından etti hem de parasından

Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi! 20 bin asker detayı dikkat çekti

İsrail'in uykularını kaçıran Türk hamlesi: 20 binden fazla asker var
İspanyol rapçi Morad, İstanbul'da vereceği konsere çıkmadı

Tüm biletler tükendi! Dünyaca ünlü şarkıcı sahneye çıkmaktan vazgeçti