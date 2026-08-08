Ermenek Maden Faciası Firarisi 8 Yıl Sonra Yakalandı

Karaman'da 18 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının firari hükümlüsü olarak 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 8 yıldır aranan şahıs Mersin'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen 18 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facianın baş şüphelisi olarak hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan o dönemin işletme müdürü Y.Ö.'nün peşinde düştü. Yaklaşık 8 yıldır aranan şahsın Silifke ilçesinde olduğunu belirleyen JASAT ekipleri geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda bulunduğu bölge belirlenen firarinin yakalanması için operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda hükümlü bir binada yakalanarak gözaltına aldı.

Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü Y.Ö. cezaevine gönderildi.

Facia 2014 yılında yaşanmıştı

Maden faciası 28 Ekimde 2014 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesine bağlı Pamuklu köyü Cenne mevkisinde yaşanmıştı. Eski bir maden ocağında biriken suların işçilerin bulunduğu bölümü basması nedeniyle 18 işçi yerin yüzlerce metre altında mahsur kalmıştı. Mahsur kalan 18 işçinin tamamının cansız bedenine 39 gün sonra ulaşılmış ve yapılan kimlik tespitlerinin ardından işçiler gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı