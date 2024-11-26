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17 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

17 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı
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Adana'da, uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile aranan Mehmet Akkurt, Seyhan polisi tarafından yakalandı. Yakalanan Akkurt'un ayrıca kadına şiddet, güveni kötüye kullanma ve silahla tehdit gibi suçlardan da arandığı öğrenildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan firar hükümlü Seyhan polisi tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Mehmet Akkurt'u yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hükümlü Fatih Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yakalandı.

Yakalanan hükümlü aynı zamanda, "kadına şiddet, güveni kötüye kullanma, silahla tehdit, silahla yağma" gibi suçlardan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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