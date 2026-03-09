Haberler

Çocuk sürücü ile polisin kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray'da 16 yaşındaki Ö.F.K., babasının lüks aracını alarak trafiğe çıktı ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kovalamaca başlattı. Polis, şehrin tüm caddelerini kapatarak aracı yakaladı, kovalamaca sonunda çocuk ve arkadaşı gözaltına alındı.

Aksaray'da babasının lüks aracını alarak trafiğe çıkan ve polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki çocuk emniyeti alarma geçirdi. Tüm caddelerin depolama usulüyle kapatıldığı şehirde polis ve çocuk arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

Olay, Taşpazan Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasının 68 KD 202 plakalı lüks aracını alıp arkadaşı M.T. (16) ile birlikte trafiğe çıkan Ö.F.K. (16) bir süre şehir merkezinde gezdikten sonra polis ekiplerinin radarına takıldı. Yanlarından geçen araç sürücüsünün çocuk olduğunu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Ö.F.K. uzaklaşırken, trafik ekipleri peşine düştü. Araç megafonuyla defalarca polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmayı sürdüren çocuk ile polisin kovalamacası kameralara yansıdı. Aracı takip eden trafik ekiplerinin emniyet haber merkezi ve diğer ekiplere anonsuyla şehir genelindeki tüm yollar trafik depolama usulüyle kapatıldı. Drift ve makas atarak kırmızı ışıkta durmadan kaçan ve araç ışıklarını söndürüp iz kaybettirmeye çalışarak kaçan Ö.F.K., yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu Aksaray-Ankara Karayolu Nevşehir kavşağında ekiplerin önünü kesmesi sonucu yakalandı. Araçtan indirilerek gözaltına alınan 2 çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ardından polis merkezine götürülen çocukların ifadesi alındı. Ö.F.K.'ye "Dur ihtarına uymamak, makas atmak, kırmızı ışık ihlali, ehliyetsiz araç kullanmak, drift atmak" gibi çeşitli maddelerden toplam 381 bin lira ceza kesildi. Ö.F.K. hakkında ayrıca Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı. Araç ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek, çekici ile otoparka çekildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
