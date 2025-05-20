16 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti

16 Yaşındaki Çocuk Dereye Düşerek Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir mesire alanında dereye düşerek boğulan 16 yaşındaki Arda Kürkan, cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mesire alanında girdiği derede boğularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde bulunan Paşa Suyu Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dereye giren Arda Kürkan'dan (16) bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Kürkan'ın cansız bedenine derede ulaşıldı.

Bugün ailesi tarafından teslim alınan Kürkan'ın cenazesi, Yeşilova Merkez Camisine getirildi. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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