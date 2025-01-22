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16 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

16 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü
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Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan tartışmada 16 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Reis Mahallesinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Özer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. tüfekle babasına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli oğul İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

egitim sisteminde sorun en azindan 15 yasina kadar Din ve ahlak dersleri yogun sekilde cocuklara okulda verilmeli Din dersi 1 saat az en az 7 saat olmali ve ahlak ağırlıklı olmali zaten islam guzel ahlaktır burda Din olmazsa ahlakli olur diyenler sunu bilmeli ki nasil sizin bir apartmaninjz olsa sizin otoritenizi tanımayan sizin kurallarıniza uymayan bir kiracıyi apartmaninizda tutmak istemiyorsaniz apartmaninizda yer vermeyi kabul etmiyorsaniz yuce ALLAH da bu dunyayi yaratmış bu dunya yice Allah in olduğu icin O da kendisinin varligini otoritesini kurallarini kabul etmeyeni bu dunyada olmasini istemez yer vermez yani Yuce ALLAH seni yarattım herseyi ben verdim ya benim otoritemj varligimi kabul edersin ya da ceheneme gidersin buyurmuştur Allah in varligini kabul etmek levhi mahfuzda yuce Allah in kırmızı cizgisi olarak belirlenmiştir

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