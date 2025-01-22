16 yaşındaki çocuk babasını tüfekle vurarak öldürdü

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Reis Mahallesinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Özer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö. tüfekle babasına ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli oğul İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.