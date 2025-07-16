15 Yaşındaki Katil Çocuğa 15 Yıl Hapis Cezası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in 168 yerinden bıçaklayarak öldürmesine ilişkin davada karar açıklandı. İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda görülen karar duruşmasında sanık, 15 yaşından küçük olması nedeniyle indirimsiz 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Karabağlar'da meydana gelmişti. Olay anında 14 yaşında olan U.E.Y., iddiaya göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i defalarca bıçaklayarak vahşice öldürmüştü. Gözaltına alınarak tutuklanan U.E.Y. hakkında "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Bir önceki duruşmada savcılık, suçu planlayarak işlediği gerekçesiyle en üst sınırdan ceza talep etmişti. Cezaevinde başka yaralama olaylarına da karıştığı öğrenilen U.E.Y., mahkemede pişman olduğunu dile getirdi.

Bugün görülen karar duruşmasında mahkeme, sanık U.E.Y.'nin 15 yaşından küçük olması nedeniyle en üst sınırdan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti cezaya herhangi bir indirim uygulamadı. Dosyanın müdahil avukatları, mevcut yasal düzenlemeler gereği 15 yaş altı çocuklara verilebilecek en ağır cezanın uygulandığını belirtti. - İZMİR