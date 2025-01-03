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15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

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Adana'da yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülen 15 yaşındaki çocuğun babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil baba, jandarmadaki ifadesinde suçu itiraf etti. Annesi ise eşi tarafından tehdit edildiği için cinayeti gizlediğini savundu.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlunu öldürüp yol kenarına atarak 'başkası öldürdü' süsü verdiği öne sürülen baba ile olayı bilip yardım ettiği öne sürülen anne tutuklandı.

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

ÖZ ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolu kenarında 31 Aralık günü tabancayla kafasından vurularak öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki R.D.'nin ölümüyle ilgili baba M.D., anne S.D. ve abla E.D. gözaltına alındı. Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu bu nedenle babası tarafından tabancayla evde öldürüldüğü daha sonra başkası öldürmüş süsü vermek için yol kenarına atıldığı öne sürüldü.

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

ANNE VE ABLA CİNAYETİ BİLİYORDU

Anne ve ablanın da olayı bildikleri, cinayete yardım ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan baba, anne ve abla sorguları tamamlandıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Baba M.D ve anne S.D tutuklanırken, abla E.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ

Baba Mehmet Dinç'in jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Anne Sevinç Dinç'in ise ifadesinde, eşi tarafından tehdit edildiğini, cinayeti bu nedenle gizlediğini söylediği öğrenildi.

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBaba Can:

Sözün bittiği yer Allah herkesin evladını korusun

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Haber YorumlarıPerwer:

Adana, uyuşturucu ve aile içi cinayet. Bu üçlüyü sık sık görmeye başladık. Zor durum, Allah kimseyi evladıyla imtihan etmesin

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

Uyusturucu bagimlisiysa baba ya hak veriyom ceza bile vermemli mahkeme

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

artık babayada güvenmeyelim ailelerde kendi canlarını öldürmeye başladı

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Yeni mezun astsubayda yılların uzman çavusuna illa talimat verecek 'geç şöyle'!Sanki onlar yolu bilmiyodu aw sen demesen

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