15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Adana'da yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülen 15 yaşındaki çocuğun babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil baba, jandarmadaki ifadesinde suçu itiraf etti. Annesi ise eşi tarafından tehdit edildiği için cinayeti gizlediğini savundu.
Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürdüğü oğlunu öldürüp yol kenarına atarak 'başkası öldürdü' süsü verdiği öne sürülen baba ile olayı bilip yardım ettiği öne sürülen anne tutuklandı.
ÖZ ÇOCUĞUNU KATLETTİ
Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolu kenarında 31 Aralık günü tabancayla kafasından vurularak öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki R.D.'nin ölümüyle ilgili baba M.D., anne S.D. ve abla E.D. gözaltına alındı. Çocuğun uyuşturucu bağımlısı olduğu bu nedenle babası tarafından tabancayla evde öldürüldüğü daha sonra başkası öldürmüş süsü vermek için yol kenarına atıldığı öne sürüldü.
ANNE VE ABLA CİNAYETİ BİLİYORDU
Anne ve ablanın da olayı bildikleri, cinayete yardım ettikleri iddia edildi. Gözaltına alınan baba, anne ve abla sorguları tamamlandıktan sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Baba M.D ve anne S.D tutuklanırken, abla E.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞ
Baba Mehmet Dinç'in jandarmadaki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Anne Sevinç Dinç'in ise ifadesinde, eşi tarafından tehdit edildiğini, cinayeti bu nedenle gizlediğini söylediği öğrenildi.