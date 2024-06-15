Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "SMA" hastalığına dikkat çekmek için aracıyla eylem yapan ve köprünün kısa süreli trafiğe kapanmasına neden olan şahsın, gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekipleri tarafından ikna edilen bipolar hastası R. C. Ç. adlı şahsın gözaltına alınması kameraya yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem yaparak köprüyü trafiğe kapatan şahsın gözaltına alındığı anlar görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir şahsın bireysel eylemi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Aracına büyük harflerle "SMA" yazdığı görülen şahıs, eylem yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Avrupa-Anadolu istikametinde aracıyla yolu kapatan şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Şahsın gözaltına alındığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındıKöprüde "SMA" eylemi yapan R. C. Ç.

Öte yandan aracı ile "SMA" eylemi yapan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, kontrolden geçirilmek üzere polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

15 Temmuz Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "SMA" eylemi

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

 Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı

Bakmadan Geçme

15-16 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 15-16 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 15 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 15-16 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15-16 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15-16 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15-16 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15-16 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15-16 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! MasterChef Battal Kaan kimdir? 2024 MasterChef Battal Kaan kaç yaşında, nereli? Almanya İskoçya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya İskoçya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? MasterChef Eray Erkan kimdir? 2024 MasterChef Eray Erkan kaç yaşında, nereli? 17 Haziran Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 17 Haziran burç yorumları nedir?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 'Allah bana yeter'den daha güzel cümle var mı?
title