15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "SMA" hastalığına dikkat çekmek için aracıyla eylem yapan ve köprünün kısa süreli trafiğe kapanmasına neden olan şahsın, gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekipleri tarafından ikna edilen bipolar hastası R. C. Ç. adlı şahsın gözaltına alınması kameraya yansıdı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem yaparak köprüyü trafiğe kapatan şahsın gözaltına alındığı anlar görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir şahsın bireysel eylemi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Aracına büyük harflerle "SMA" yazdığı görülen şahıs, eylem yaptı.
GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Avrupa-Anadolu istikametinde aracıyla yolu kapatan şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe açıldı. Şahsın gözaltına alındığı anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Öte yandan aracı ile "SMA" eylemi yapan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, kontrolden geçirilmek üzere polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.