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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç görüntü: Kostümle koşarken yakalandı

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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan E.C.E. isimli şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Şahsı köprüye götüren S.K. isimli kişi de tespit edildi. Her iki şahsa da çeşitli maddelerden toplamda 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kostümle koşan şahıs ile ilgili çalışma başlattı. Koşan kişinin E.C.E. isimli şahıs olduğu ve onu oraya götüren kişinin ise S.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemelerde, 30 Ekim 2024 tarihinde 15 Temmuz Köprüsünde kostümlü vaziyette koşarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsın E.C.E. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şüpheli şahsın köprü üzerine ulaşımını sağlayan şahsın ise S.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.'yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır. Şüpheli şahıslardan S.K. isimli şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 47/1-D (Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak) maddesinden, 59 (Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek) maddelerinden olmak üzere toplamda bin 380 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "Şahıslardan E.C.E. isimli şahsa ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun, 68/1-A-2 ( Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri) maddesinden 690 TL idari para cezası uygulanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 (Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak) maddesinden adli işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilginç görüntü: Kostümle koşarken yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa

15 Temmuz Güvenlik İstanbul 3-sayfa Hukuk Yaşam Polis

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