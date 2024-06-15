15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dün gece üzerinde "SMA" yazılı araçla eylem yaparak köprü trafiğinin çift yönlü trafiğe kapatılmasına neden olan R.C.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

EYLEM 1 BUÇUK SAAT SÜRDÜ

Köprü üzerinde aracını yan çekerek trafiğin durmasına neden olan R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmaları sonucunda teslim olmuş, R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açılmıştı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açık hale gelmişti.

BAKAN YERLİKAYA: BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada R.C.Ç.'nin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünün tespit edildiğini bildirmişti.

"SMA HASTALARINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YAPTIM"

Olay sonrasında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.C.Ç. gözaltına alınmış ve ifadesinde eylemi, SMA hastalarına dikkat çekmek için yaptığını belirterek "Pişman değilim" demişti.

ARAÇTAKİ BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ DÜZENEKTE UN VE MAKARNA

Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını anlatan R.C.Ç, "Amacım trafiği kapatmak ve bu mevzuya dikkati çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden herhangi bir destek veya yardım almadım. Kimsenin haberi yoktur." dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadesinin ardından R.C.Ç, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.