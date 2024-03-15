Arnavutköy'de 15 Aylık Oğlunu Döverek Öldüren Baba Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Arnavutköy'de 2003 yılında 15 aylık oğlu Armağan'ı döverek ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen ve 3 çocuğunun ihbarı üzerine olaydan 20 yıl sonra hakkında dava açılan babanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Arnavutköy'de 2003'ün kış aylarında 15 aylık öz oğlu Armağan'ı tekme ve yumruk atmak, duvara fırlatmak ve eşarpla boğazını sıkmak suretiyle darp edip ölümüne neden olduktan sonra gizlice gömdüğü iddia edilen ve 2016'da 3 çocuğunun ihbarı üzerine olaydan 20 yıl sonra hakkında dava açılan sanık baba Hüseyin K.'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanığın 2 çocuğu V.K. ile E.E. ise 'müşteki' sıfatıyla duruşmaya katıldı.

"Öldüğü gece çocukla ben ilgilendim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen D. A., "Eşimden ayrıldıktan sonra oğlum ile birlikte ablam ve eşi Hüseyin K.'nın evine sığındım. Bana ve oğluma baktı. Çocuk ölmeden önce bildiğim bir rahatsızlığı yoktu, ara sıra mevsimsel gribi olurdu. Öldüğü gece çocukla ben ilgilendim, ateşini düşürmeye çalışmadım" dedi.

Emniyette, savcılıkta ve mahkemede çelişkili ifadeler verdiği kaydedildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Hüseyin K.'nın emniyette 'çocuğun neden vefat etiğini bilmediğini, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını', savcılıkta 'işten geldiğinde çocuğun hasta olduğunu öğrendiğini', mahkemede ise 'eşinin kendisine çocuğun ölmeden önce merdivenden düştüğünü söylediği' yönünde çelişkili ifadedeler verdiğini, 15 aylık Armağan'ın şiddete uğradığı 2003'de ölmesine rağmen, nüfusta ölüm kaydının yaklaşık 7 yıl sonra 2010'da yapıldığını anlattı.

Ölümü gizlemek için kendi kendine kefenleyip cenaze namazı kıldığı aktarıldı

Açıklanan mütalaada sanık Hüseyin K.'nın, bebeğinin ölümünü gizlemek için cenazeyi sadece kendisinin kefenlediği, yine sadece kendisinin cenaze namazını kıldığı, ardından gizliliğe riayet ederek bir arkadaşı ile mezarlığa giderek başka bir bebeğin gömülü olduğu mezara defnettiği aktarıldı. Mütalaada sanığın nüfus müdürlüğüne zamanında bildirimde bulunmamak suretiyle eylemin ortaya çıkmasında suç delillerin kaybolmasını sağlanmayı amaçladığı ve bebeğe yönelik fiziksel eylemin şekli dikkate alındığında öldürme kastı ile hareket ettiği kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Mütalaada sanık Hüseyin K.'nın 'kendi çocuğunu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Bir insanın evlatları tarafından lağım çukuruna atılması tarihte görülmüş bir şey değil"

Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin K., "Merdiven konusu üzerinde çok duruluyor evim tamamen giriş kat değildi, tamamen bodrum kat da değildi. Birkaç merdivenle inilen bir daireydi. Çocuk, birkaç basamaktan düşse 'merdivenden düştü' olarak ifade ediliyordu. Zaman zaman mevsimsel hastalıktan dolayı ateşinin çıktığı oluyordu. Müştekilerin söylediği gibi vahim bir durum varsa niye 2016 yılına kadar beklemişler, anlamakta zorlanıyorum. Bir insanın evlatları tarafından lağım çukuruna atılması tarihte görülmüş bir şey değil, bu insanların zoru ne? Duruşmada tutuklanmamın sebebi de bu haberin gazetelerde çıkmasıdır. Bunların hepsi iftira, kumpas, tiyatro oyunudur. Mahkemeye katkı sunmam için öncelikle tutukluluğumun sonlandırılması gerekiyor. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı son savunmasını hazırlaması için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre 14 Temmuz 2016 tarihinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden 3 kardeş V.K. (25), Ö.K. (23) ve M.K. (21) bir ihbarda bulunmuş, babaları Hüseyin K.'nın (57) 2003 yılında o dönem 15 aylık olan kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü ve bir arkadaşıyla Arnavutköy Mezarlığı'na gömdüğünü iddia etmişlerdi. Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada ise 9 Haziran 2022'de şüpheli baba Hüseyin K.'nın gösterdiği alanda 'fethi kabir' denilen 'mezarın açılması' işlemi yapılmış, işlem sonrası bulunan bebek cesedinde yapılan DNA incelemesiyle şüpheli babanın DNA'sının uyumlu olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına fezleke ile gönderilen soruşturma çerçevesinde ise 27 Ekim 2023'te iddianame hazırlanmış, hazırlanan iddianamede şüpheli baba Hüseyin K.'nın 2003'ün kış aylarında öz oğlu olan 2001 doğumlu Armağan'ı kablo ile başına vurmak, tekme atmak, yumruk atmak, eşarpla boğazını sıkmak ve duvara fırlatmak suretiyle darp ettiği kaydedilmişti. İddianamede ayrıca, şüpheli Hüseyin K.'nın 'olası kastla nitelikli kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Konuya ilişkin yargılama İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, 13 Şubat 2024'de mahkeme, Hüseyin K.'nın suçun değişme ihtimalini de göz önüne alarak tutuklanmasına karar vermişti. - İSTANBUL