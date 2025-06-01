14 Yaşındaki Çocuk, Babasını Vurdu, Annesini Yaraladı

14 Yaşındaki Çocuk, Babasını Vurdu, Annesini Yaraladı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde, 14 yaşındaki K.K., tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü, annesini ise yaraladı. Olay sonrası K.K. gözaltına alındı.

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki K.K., tartıştığı babası Osman K.'yı silahla vurarak öldürdü, annesi G.K.'yı ise yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Palu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre K.K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası Osman K. ile annesi G.K.'ya evde bulunan tabanca ile ateş etti. Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Osman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Anne G.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan K.K.'nın işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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