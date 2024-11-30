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14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Motosiklet 3 Araca Çarptı

14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Motosiklet 3 Araca Çarptı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk motosikletle 3 araca çarptı. Kazada yaralanan çocuğa müdahale edildi, motosiklet sahibine ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosikletin 1'i seyir halinde olmak üzere 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Şeyh Edip Salih Parkı yönüne seyir halindeki 14 yaşındaki M.A.K.'nin kullandığı 07 BTC 277 plakalı motosiklet 4001 sokaktan Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne giren Mustafa Özen'in kullandığı 07 C 74128 plakalı okul servisine çarptıktan sonra duramayarak yolun sağında park halindeki 17 GB 242 ve 07 J 0392 plakalı araçlara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü çocuk, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün 14 yaşında olduğu belirlenirken, motosikletin sahibine 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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