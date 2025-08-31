14 kere aynı yeri soydu, 15.'de yakayı eleverdi! O anlar kameralarda

Samsun'da bir çiçekçide hırsızlık yaparken yakalanan kadının güvenlik kameraları incelendiğinde, aynı iş yerinden daha önce 14 kez hırsızlık yaptığı belirlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 07.30 sıralarında iş yerinin önündeki masada duran poşet içindeki saksıyı alan kadın, komşu esnaf Ali Yakut tarafından fark edilerek suçüstü yakalandı.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Kadına yaptığını soran Yakut, hırsızlık yaptığını anlayınca güvenlik kamerasını gösterip uyardı. Bunun üzerine kadın, "Daha önce kavun aldım, parasını istiyorsanız vereyim" diyerek hızla uzaklaştı.

14 KEZ DAHA HIRSIZLIK YAPMIŞ

Durumun iş yeri sahibi Serkan Bankoğlu'na bildirilmesi üzerine güvenlik kameraları geriye doğru incelendi. Görüntülerde kadının sabah erken saatlerde defalarca dükkâna gelerek masa üzerinden küp şeker, ıslak mendil, kâğıt havlu, tuz, kavun ve çay gibi eşyaları aldığı ortaya çıktı. Kadının, aynı iş yerinden 14 defa hırsızlık yaptığı, 15'inci hırsızlığında ise yakalandığı belirlendi.

"UTANMIYORUM DEMESİNE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Kadını yakalayan esnaf Ali Yakut, "Poşetleri karıştırdığını fark ettim. Saksıları görünce 'bunları çalmaya utanmıyor musun' dedim. Bana 'sadece kavun aldım, parasını veririm' diyerek uzaklaştı. Sonra kameraları izleyince 14 ayrı hırsızlığı gördük" dedi.

İş yeri sahibi Serkan Bankoğlu ise, "Dükkanı açalı 1,5 yıl oldu. Daha önce 2 kez hırsızlık olmuştu. Bu kadar pişkinlik görmedim. Utanıyorum bunları söylemekten. Yeter ki benden uzak dursunlar" ifadelerini kullandı.