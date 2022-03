13 yaşındaki kıza cinsel istismardan 10 yıl hapis cezası aldı, tutuklanmadı

YALOVA (DHA) - Yalova'da 2019 yılında yaşanan olayda ortaokul öğrencisi olan B.N.G.'nin evine, kız arkadaşı Ş.A. misafirliğe geldi. Ş.A., B.N.G.'nin ailesi uyuduktan sonra, erkek arkadaşı ile görüşmek istediğini söyledi. İki arkadaş, Ş.A.'nın erkek arkadaşının evine gitti. Yine iddiaya göre Ş.A.'nın erkek arkadaşı o sırada evde yoktu. İki genç kız, evde olan B.P. ile oturmaya başladı. Bir süre sonra Ş.A.'nın kanepede uyuduğunu söyleyen B.N.G., o akşam yeni tanıştığı B.P. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

"HAMİLEYİZ" DİYEREK DALGA GEÇMİŞ

B.N.G. şunları söyledi, "O eve gittiğimizde bahsettiği arkadaşı yoktu. B.P. isimli arkadaşı vardı. Daha sonrasında Ş.A. uyumak istediğini söyledi ve karşı kanepeye geçip uyudu. B.P. bana temasta bulunmaya çalıştı. Ben kendisini ittirdim. Ne yaptığını sordum. Zor kullanarak bana cinsel istismarda bulunda. Bir güç alarak çocuğu üstümden ittirdim. O sırada arkadaşım uyandı. 'Ne oldu?' diye sorduğunda, B.P. 'hamileyiz' diyerek gülerek cevap verdi."

"BENDEN CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR İSTEDİ"

B.N.G., olayın ortaya çıkmaması için B.P. tarafından tehdit edildiğini ve 2'nci kez cinsel istismara uğradığını da belirterek., "Olaydan bir süre sonra, kendisiyle görüşmek istediğimi, bu olayı böyle kapatamayacağını söyledim. Bir arkadaşıyla beraber beni almaya geldi. Motosikletlerle bir inşaat alanına gittik. Ben orada konuşmaya çalışırken, B.P. bir kez daha zor kullanarak bana cinsel istismarda bulundu. Ben, ikinci olayın ardından bir daha onunla görüşmek istemedim. Sadece mesaj yazarak kendimi ifade etmeye çalıştım. Bana sürekli, 'Bir daha mı yaşamak istiyorsun?' diye ithamda bulundu. Ben de istemediğimi söyledim. Sürekli benden cinsel içerikli fotoğraflar istedi, kabul etmedim. Herkese adımı yaymaya başladılar. 'Ben bu kızla bunları yaşadım' diyerek ortada gezmeye başladı" dedi.

Yaşadıkları nedeniyle okula gidemediğini, evden çıkamadığını söyleyen B.N.G, tehditler devam edince olayı 1 yıl sonra annesine anlattığını söyledi.

"ARKADAŞIM ODADAYKEN BUNU YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL"

B.N.G.'nin annesi K.Ş. ile yaptığı suç duyurusunun ardından Kasım 2020'de Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için tutuksuz yargılanan B.P., hakkındaki suçlamaları reddetti. Arkadaşı kanepede uyurken, aynı oda içerisinde B.N.G.'ye cinsel istismarda bulunmasının mümkün olmadığını söyleyen B.P., inşaatta yaşandığı iddia edilen ikinci cinsel istismar suçlamasını da kabul etmedi. B.P., B.N.G.'nin eski sevgilisi ile birlikte olduğunu ve suçu üstüne atmaya çalıştığını iddia etti. B.N.G.'nin arkadaşı Ş.A. da, B.N.G.'yi olayın gerçekleştiği akşam, B.P.'nin bulunduğu eve zorla götürmediğini söyleyerek, hakkındaki suçlamaları reddedip beraatini istedi. Davanın 17 Mart'ta görülen karar duruşmasında, haklarındaki suçlamaları reddeden B.P. ile Ş.A. ilk duruşmadaki savunmalarını tekrarlayarak beraatlerini talep etti.

10 YIL CEZA ALDI, TUTUKLANMADI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, o tarihte 13 yaşında olan kız çocuğuna 2 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan B.P.'nin 'yaşı küçük mağdura karşı zincirleme şekilde cinsel istismar' suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcının mütalaasını dikkate alan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan B.P.'ye, 'birden fazla cinsel istismar' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Şüphelinin suçun işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olması ve sabıkasız olması dikkate alınarak, verilen ceza 10 yıla düşürüldü. Sanık avukatının itirazı üzerine karar istinaf mahkemesine gönderildi. Mağdur avukatının B.P.'nin tutuklanması yönündeki talebi ise 'kaçma şüphesi olmadığı' gerekçesi ile mahkemece reddedildi. Mahkeme, Ş.A.'nın ise beraatine hükmetti.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELMESİNDEN KORKUYORUM"

Karar Bursa Bölge İdare Mahkemesi'ne giderken, mağdur avukatı sanığın tutuklanmaması yönündeki karara itirazda bulunacaklarını söyledi. Avukat Ilgın Dereli, müvekkilinin şüpheli tarafından tehdit almaya devam ettiğini, evinin etrafında motosikletler ve köpeklerle gezildiğini söylerken, mağdur genç kız da, sanığın tutuklanmamasından dolayı tedirgin olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ben rahatça dışarı çıkamıyorum. Benim ailem rahatça dışarı çıkamıyor. Ailemden 1 sene sakladım tehditlerden dolayı. Dışarıya çıkamıyorum, çünkü evimizin etrafında arkadaşlarıyla birlikte motosikletlerle geziyor. Geceleri gördüklerinde laf atıyorlar. Üstümüze yürüyorlar, hakaret ediyorlar. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum."

"KIZIM BİR ÖZGECAN, BİR MÜNEVVER OLACAKTI"

Kızının can güvenliğinden endişe ettiğini söyleyen anne K.Ş. ise şöyle konuştu: "Ben hiçbir zaman kızımın elini bırakmadım. Adalet yerini bulsun. Çocuk 10 yıl ceza aldı ama maalesef şu an hala dışarıda. Cezaevine girmesini istiyorum. Ben yandım, başka aileler yanmasın. Bu tarz şeyler yaşayan birçok kız vardır. Aileler, kızlarının elini tutsunlar, bırakmasınlar. Benim kızımın okul hayatı bitti. Korkusundan dolayı okula gidemiyor. Çünkü bu şahıslar da aynı okulda. Kızıma her türlü iftirayı atıyorlar. Okul çevresinde kızımın adını çıkardılar. Ben de psikolojisi bozulmasın, diye kızımı okuldan almak zorunda kaldım. Kaydını dondurdum. Kızımın en büyük destekçisi ben oldum. Kızım eğer olayları bana anlatmasaydı, kızıma destek olmasaydım, belki de kızım da bir Özgecan olacaktı, bir Münevver olacaktı."