Haberler

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de okul müdürünü vuran 12 yaşındaki M.K. ile azmettirme suçundan gözaltına alınan babası nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

  • 12 yaşındaki bir öğrenci, Mersin'in Anamur ilçesinde okul müdürünü tüfekle vurdu.
  • Öğrenci ve azmettirme suçundan gözaltına alınan babası, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
  • Okul müdürü ağır yaralandı ve hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrenci ile azmettirme suçundan gözaltına alınan babası çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah saat: 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'ndeki Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (12), okulun önünde oturan okul müdürü Ender Kara'ya (39) doğru hızla gelerek tüfekle ateş etti.

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise çocuğu okulda gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konulurken baba Y.K. de (55) Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Baba ve oğlunun savcılıkta ifadesi alınmasının ardından tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheli baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Okul müdürünü vuran öğrenci ile babası tutuklandı

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Mersin Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada; "İlimiz Anamur İlçesi Çarıklar Mahallesinde bulunan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda, 22.12.2025 günü saat: 08.30 sıralarında M.K. isimli öğrenci, okul bahçesinde, Okul Müdürü E.K.'yı tüfek ile karın bölgesinden yaralamıştır. Yaralanan Okul Müdürü E.K. derhal hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alınmış, konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denilmişti. Öte yandan Mersin'deki bir hastaneye sevk edilen okul müdürünün tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıOrhan Alan:

Ne dersen de..Müdürün eceli gelmiş..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Öğrenci ile babası serbest bırakılsın zaten üç gün sonra af çıkacak boşuna devlet uğraşmasın

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMekkeli Müşrik:

eğitim ve ahlak ailede başlamadığı sürece bu haberleri daha çok görürüz…

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Ulker:

idam şart.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKardan Adam:

O MÜDÜR ORADA GÖREVİNİ YAPIYOR,IYI VEYA KÖTÜ.HİÇ BİR OE PiCiN ONU VURMAYA HAKKI YOK.HELE HELE BU PIC 12 YASINDA ISE.aqc

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Temsilcisi İstanbul'a geldi! Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

3 ay boyunca kaybetmemişlerdi! Tam 8 maçtır kazanamıyorlar
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Özel güvenlik kafesinde tutuluyor, bir dokunanı intihara sürüklüyor

Güvenlik kafesinde tutuluyor, dokunanı intihara sürüklüyor
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Musaba'nın temsilcisi Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Temsilcisi İstanbul'a geldi! Fenerbahçe transferi resmen bitiriyor
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
title